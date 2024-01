Inter, polemiche inutili, Dimarco zittisce tutti

di Redazione, pubblicato il: 07/01/2024

(Inter) Dopo la vittoria sul Verona i social sono infuocati dalle polemiche. Il presunto fallo di Bastoni in avvio dell’azione del secondo gol non è l’unico episodio che ha fatto traboccare la rabbia dei tifosi avversari. Molti hanno accusato Dimarco di un comportamento poco corretto, esultando di fronte ad Henry dopo l’errore dal dischetto. Il laterale nerazzurro ha risposto da par suo con un comunicato sui social.

“Ho esultato? Sì ho esultato e anche tanto. Senza insultare nessuno, senza gesti maleducati, ho gioito tanto per la vittoria, per lo ‘spavento’ e per il pericolo scampato. È sport ed è bello anche per questo. Purtroppo è anche severo e crudele nei confronti di chi sta dall’altra parte. E mi spiace se tutta questa gioia mi sia esplosa istintivamente davanti a Henry che aveva appena sbagliato il rigore e io abbia esultato davanti a lui. Di pancia, sono sincero. Qualcuno dirà che non è una cosa bellissima e probabilmente ha ragione, ma non volevo offendere nessuno tanto è vero che al fischio finale, ancora prima di festeggiare coi miei compagni, sono andato ad abbracciarlo”.