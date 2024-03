Inter, Pinetina in festa per una visita molto speciale

di Redazione, pubblicato il: 01/03/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport riporta la notizia di un evento che oggi coinvolgerà tutto il mondo nerazzurro in un momento di festa. “Massimo Moratti torna alla Pinetina. Dopo quasi 10 anni. Succederà domani, per la ripresa degli allenamenti della squadra…Per lui sarà un’emozione particolare tornare nella sua… casa, il centro sportivo che proprio suo padre (nel 1962) ha fatto costruire per gli allenamenti della squadra e che è tuttora intitolato alla memoria di Angelo Moratti…

“Da quando non è più Presidente o azionista, Moratti è spesso andato allo stadio a vedere dal vivo le gare dei nerazzurri, ma non era più tornato ad Appiano. Le ultime apparizioni ufficiali sono datate 2014, quando appunto era presidente onorario. Oggi così varcherà i cancelli di nuovo, come tante volte è successo dal 1995 al 2013, negli anni in cui è stato proprietario. Pranzerà con la dirigenza, che sarà presente come accade sempre, con Inzaghi e il suo staff, ma anche con la squadra che riprenderà gli allenamenti dopo la giornata di riposo di ieri.”