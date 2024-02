Inter, per Steven Zhang una notte al telefono

di Redazione, pubblicato il: 06/02/2024

(Inter) La vittoria contro la Juventus è stata seguita con attenzione ed apprensione anche a nanchino. Complice il fuso orario Steven Zhang ha seguito i suoi ragazzi nel cuore della notte.

Il Presidente ha esultato via social con una Instagram story piuttosto iconica, sfondo nero e stelline più la scritta italiana “amala” che piace tanto ai tifosi. Poi, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport ha voluto ricordare a tutti che l’obbiettivo è ancora lontano. “Nel giro di telefonate e messaggi effettuati prima di riuscire a dormire, ne ha parlato con i più alti dirigenti, con l’allenatore e pure con qualche giocatore. Ogni complimento per la spallata scudetto è stato accompagnato da un avvertimento per il resto della stagione: il lavoro va completato a maggio.”