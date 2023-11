Inter, per il big match l’ultima decisione sulle spalle di Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 25/11/2023

(Inter) L’attesa per il big match di Torino di domani sera cresce vertiginosamente. Lo scontro tra le due protagoniste di questa prima fase della stagione catalizza interessi enormi, in Italia e all’estero. I due allenatori sono alle prese con le decisioni delle ultime ore per quanto attiene il recupero dei vari infortunati.

Almeno su questo lato Inzaghi può sorridere. Le assenze di Pavard e Bastoni sono annunciate da tempo, il resto della rosa è a disposizione. L’unico dubbio riguarda Cuadrado, ancora alle prese con gli esiti dell’infiammazione tendinea che lo tiene fuori da tempo. Ieri però il colombiano ha lavorato in gruppo, la sensazione è che anche lui possa essere abile e arruolabile per lo scontro contro i suoi ex compagni. La decisone finale spetta a Inzaghi, la fascia destra sarà coperta come al solito da Dumfries ma avere Cuadrado disponibile almeno per uno spezzone di gara rappresenterebbe una carta in più per il tecnico nerazzurro