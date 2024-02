Inter, per Buchanan difficoltà in vista

di Redazione, pubblicato il: 03/02/2024

(Inter) Tajon Buchanan è l’unico acquisto nerazzurro di rilievo nella finestra invernale di mercato appena terminata. Il laterale canadese si è aggregato al gruppo di Inzaghi ormai da quasi un mese senza ver avuto per ora l’occasione di esordire.

Riccardo Trevisani ai microfoni di Radio Serie A spiega le difficoltà che il giocatore sta incontrando.

“Buchanan si vedrà molto poco, ci sarà tempo per vederlo in futuro” A suo giudizio occorrerà attendere che l’Inter conquisti un distacco più ampio sulle dirette inseguitrici, fino a quel momento Inzaghi continuerà a puntare su Darmian e Dumfries, senza dimenticare che anche Pavard può essere utilizzato in quel ruolo.

“Difficile che possa rubare il posto a tutta questa gente qui in un tempo limitato. Le partite da esperimento sono tra l’altro finite, c’è solo la Champions League.”

Proprio a proposito della massima competizione europea è da sottolineare che Buchanan è stato inserito ufficialmente nella rosa nerazzurra per i prossimi impegni di Champions.