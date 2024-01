Inter, Pedullà, su Lautaro contare fino a dieci prima di parlare

di Redazione, pubblicato il: 26/01/2024

(Inter) Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha portato qualche fibrillazione nell’ambiente nerazzurro. Le sue parole sul rinnovo di contratto del capitano hanno sollevato sorpresa tra i tifosi nerazzurri. “Lautaro assieme ad Haaland è il miglior centravanti in Europa, è a livelli altissimi. Sulla trattativa, diciamo che le idee sono vicine, ma trovare un accordo non è facile perché ci sono tanti aspetti di cui discutere: al momento non c’è ancora l’intesa, ma lavoriamo per quella e parliamo con l’Inter con costanza. C’è tanto tempo per riuscirci. Lui sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi, se arriviamo a un accordo, benissimo…Altrimenti nel calcio tutti sono professionisti”.

Le parole dell’agente sono state criticate da Alfredo Pedullà su Sportitalia.

“Non ho capito molto la dichiarazione dell’agente di Lautaro Martinez, però in questo mondo siamo dentro il business totale e una parola in più è sempre meglio di una parola in meno. E si sarebbe dovuto contare a dieci prima di dirla. Io credo che Lautaro Martinez abbia dimostrato con le parole e i fatti di tenere all’Inter, la scadenza 2026 è lontana ma le prossime settimane saranno importanti in tal senso”.