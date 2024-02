Inter, Pavard parla dopo la Juventus: il francese manda un messaggio alle avversarie

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2024

Inter, Pavard traccia la via. La vittoria contro la Juventus ha dato morale alle stelle alla squadra nerazzurra, visto che proprio questa vittoria ha permesso di staccare ulteriormente i bianconeri in classifica, avendo ancora una partita da giocare nel recupero contro l’Atalanta. La squadra guarda avanti con estrema fiducia, soprattutto per le prestazioni di alcuni singoli.

Tra questi, sicuramente, Benjamin Pavard sta facendo notare la sua classe e la sua abilità in difesa e non solo e anche ieri sera è stato uno dei migliori in campo. Intanto, dopo la partita, lo stesso difensore francese ha parlato in maniera molto netta e chiara di quello che è l’obiettivo stagionale, mandando un forte segnale anche alle avversarie.

Ecco le parole di Pavard: “Lo scudetto lo vogliamo vincere. È dall’inizio della stagione che ci pensiamo e lo vogliamo vincere. Ora abbiamo dei punti di vantaggio sulla nostra rivale, ma abbiamo ancora tante partite da giocare. Pensiamo partita per partita e ci focalizziamo solo su di noi come facciamo da inizio stagione”.