Inter, parla Moratti. che partita! Su Zhang le idee sono chiare

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/01/2023

Inter, Massimo Moratti torna a parlare dei nerazzurri. Il giorno dopo la grande vittoria sul Milan nella finale di Supercoppa Italiana, l’ex presidentissimo nerazzurro ha rilasciato un’intervista al sito dailymilan.it.

L’indimenticato expatron nerazzurro ha confessato di essersi emozionato e per lui la partita è stata bellissima e non una di quelle strappate e vinte a caso. In particolare la seconda parte del primo tempo è stata molto piacevole da vedere. Il match per lui è stato dominato dall’Inter e in campo si è visto un grosso divario tra le due squadre, sia per quanto riguarda la qualità che per gioco ed entusiasmo.

Per Moratti al Milan è mancata forza, ma non sa se atletica o psicologica. Sicuramente la questione è mentale, ma i rossoneri in questa fase sono fuori forma e appare molto stanco. Per lui potrebbero aver influito gli sforzi mondiali.

Inter, Moratti rivela la sua passione per Dzeko e al Milan tornerebbe Leao. I complimenti a Zhang che continua a vincere.

Gli è stato chiesto se quando si perde la colpa è dell’allenatore. Moratti ha spiegato che quando si perde la colpa è di tutti, ma ovviamente l’allenatore è sempre visto com il maggior responsabile e viene preso sempre di mira. Nel caso di Pioli però va sottolinea come per lui abbia fatto molto bene fino ad ora e quindi non crede possa esser messo in discussione.

Tornando all’Inter per lui il migliore in campo del match è stato senza dubbio Edin Dzeko che a 37 anni continua a giocare a livelli altissimi, segnando un gol eccezionale. Inoltre ha dominato la difesa avversaria. È lui il simbolo della vittoria in Supercoppa.

Alla domanda su chi sarebbe il rossonero che vorrebbe all’Inter il patron del triplate ha risposto che sicuramente vorrebbe Leao e anche Theo Hernandez, che lui ritiene due fenomeni.

Moratti ha poi spiegato cosa pensa di Zhang. Per lui Steven Zhang sta facendo molto molto bene e anno dopo anno l’Inter è riuscita a vincere trofei importanti come quello di ieri sera. Non sta mancando in questo la continuità ma sarà il tempo a dare risposte.