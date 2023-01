Milan Inter, Lautaro “mata” ancora i rossoneri: quando è successo e quanta bellezza!

di Davide Currenti, pubblicato il: 19/01/2023

Milan Inter, il trionfo dei nerazzurri con il sigillo finale di Lautaro Martinez.

Partiamo dalla fine. Minuto 77, lancio di Milan Skriniar in avanti per il centravanti argentino. Lautaro supera un disastroso Fikayo Tomori. Stop a seguire di esterno sinistro, tiro di esterno destro sul secondo palo: Ciprian Tatarusanu è battuto per la terza volta. Tripudio nerazzurra nella notte di Riyadh.

Un capolavoro, un gol di rara bellezza. La tecnica, l’istinto del bomber, la determinazione, la forza mentale. Sì, perchè dal Mondiale, è tornato a Milano un Lautaro più forte, più sicuro dei propri mezzi. Non che prima fosse scarso, attenzione. L’attaccante nerazzurro sta facendo un ulteriore step in avanti nella sua splendida carriera.

Milan Inter, tutte le volte di Lautaro

Torniamo sul focus dell’articolo: Lautaro “mata” ancora i rossoneri. Ieri sera, è arrivato il 6° gol contro il Milan in tutte le competizioni. Lautaro ha segnato 3 volte in campionato, 2 volte in coppa Italia e una volta in Supercoppa Italiana.

Tutte reti pesantissime, tutti gol in partite che hanno portato l’Inter in trionfo. E allora, ripercorriamo insieme questi momenti, partendo dal primo gol: il 17 marzo 2019. E’ il derby di campionato, l’Inter di Luciano Spalletti contro il Milan di Gennaro Gattuso. Vittoria nerazzurra 3-2, con la rete di Lautaro al 68° su calcio di rigore.

Passano quasi due anni, è l’Inter di Antonio Conte, quella che vince il 19° Scudetto. E’ la coppia d’oro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. E quel 21 febbraio 20021 non ce n’è per nessuno. L’Inter vince e domina il derby. Un 3-0 senza storie. Un successo che proietta i nerazzurri verso il tricolore. E Lautaro segna una doppietta pesantissima. Il primo gol al 5° di gioco con un bel colpo di testa su assist dalla destra di Lukaku. Il secondo al 57° con un perfetto piatto sinistro su assist di Ivan Perisic. Un’azione corale nata dai piedi di Samir Handanovic.

Milan Inter, gli altri 3 sigilli di Lautaro

Lautaro negli anni migliora e diventa un perno fondamentale dello scacchiere nerazzurro. E nella passata stagione, altra doppietta pesantissima contro il Milan. Questa volta nella semifinale di ritorno di coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, il 19 aprile 2022 si gioca il match di ritorno. Lautaro decide che è la sua serata e la apre al 4° minuto con un bolide al volo di destro su perfetto cross dalla destra di Matteo Darmian.

Un primo tempo senza storia, un po’ come quello che abbiamo visto ieri sera da parte della squadra guidata da Simone Inzaghi. El Toro si ripete al 40°: assist di Joaquin Correa, Lautaro scatta sul filo del fuorigioco, arriva davanti a Mike Maignan e lo scavalca con un tocco sotto delizioso per il momentaneo 2-0. Una rete più bella dell’altra.

E infine, il sesto sigillo ieri sera. Un altro capolavoro del nostro top player. Un gol per sigillare e mettere fine definitivamente ai sogni di rimonta rossoneri. E possiamo dirlo, un gol per mettere a tacere ancora quegli addetti ai lavori, quei tifosi che non reputano Lautaro Martinez un attaccante degno da Inter.