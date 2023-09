Inter, parla Marotta: le sue parole sul derby. E su Frattesi e lo scudetto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/09/2023

Inter, Marotta parla prima della partita. Mancano pochi minuti prima dell’inizio della sfida di San Siro, dove la squadra nerazzurra affronta uno degli avversari più complessi per quanto visto in questa prima fase della stagione. Intanto, prima della partita, ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato della sfida e di tanto altro.

Ecco le parole di Marotta: “C’è la consapevolezza di essere una società che deve competere con le ambizioni sapendo che deve recitare un ruolo da protagonista. L’ambizione non è arroganza ma grande orgoglio. Lavoriamo insieme da 3 anni con Inzaghi e ci sono più certezze, più affiatamento. Sono vantaggi e tesoro che dobbiamo sfruttare. Inzaghi è molto giovane, normale che l’esperienza ed essersi adattato in una realtà diversa dalla Lazio, gli abbia fatto acquisire tanta competenza, sicurezza e si vedono i risultati. Vedo un Inzaghi in grande miglioramento, è una certezza per quanto riguarda noi, è il leader di questa squadra. E sono le prestazioni, oltre ai risultati, che danno questa certezza”.

Poi, ancora Marotta: “Frattesi? L’Inter partecipa a competizioni importanti e c’è l’obbligo del management di costruire un gruppo che sia altamente competitivo nei rispetti dei parametri economici. Credo che ci siano titolari e co-titolari. Il gruppo è pronto ad affrontare una stagione che supererà le 50 partite. Ci sarà spazio per tutti, Davide è intelligente, è arrivato adesso. Ci sarà tempo per tutti i giocatori della rosa per dimostrare il proprio valore. La seconda stella? Sicuramente è un obiettivo importante. L’ambizione è un fatto positivo, sia Milan che inter siano da annoverare in quella griglia ristretta che ambiscono alla vittoria del campionato”.