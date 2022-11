Inter, parla Lukaku: la rivelazione sul suo primo approccio con la squadra nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/11/2022

Inter, Lukaku si confessa. Tornato nell’ultima sessione estiva di mercato in prestito dal Chelsea, Romelu Lukaku, a causa degli infortuni, fino a questo momento, non è riuscito a dare il contributo che ci si attendeva al momento del suo arrivo. Dopo il gol al Lecce, infatti, l’attaccante belga ha avuto un problema muscolare che gli ha fatto saltare quasi tutta la prima parte di stagione, per tornare solo contro il Viktoria Plzen – gara in cui ha anche segnato – e avere una ricaduto.

Adesso, il giocatore, si trova in Qatar per giocare il mondiale con il suo Belgio. Intanto, nella giornata di oggi, è andata in onda un’intervista su Where are you from?”, il nuovo format dell’Inter realizzato in collaborazione con Dazn, in cui lo stesso Lukaku ha parlato di vari argomenti, tra cui un curioso aneddoto sul suo primo approccio con la maglia nerazzurra.

Inter, parla Lukaku: l’attaccante belga si confessa e rivela un curioso retroscena su cosa lo ha spinto a giocare a calcio

Romelu Lukaku, attende di potersi mettere a completa disposizione del suo ct Roberto Martinez per continuare a sognare con la sua nazionale la vittoria del Mondiale. Intanto, come detto, il belga è stato protagonista di un’intervista molto interessante. Lukaku ha rivelato che il suo primo ricordo del calcio è stata la finale di Coppa Uefa del 1998 tra Inter e Lazio finita con la vittoria per 3-0 della squadra nerazzurra.

Quella è stata la partita che lo ha spinto a giocare a calcio e iniziare con il Rupel Boom. Il ragazzo ha ricordato come suo padre non aveva l’opportunità di portarlo agli allenamenti e che per molto tempo non ha potuto giocare. Il suo obiettivo, però, era la chiamata dell’Anderlecht e grazie alla sua determinazione è riuscito a giocarci e a farsi conoscere da tutta Europa.