Inter, parla l’ag. Lautaro: le sue parole sulle possibilità di rinnovo. E sul Pallone d’Oro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2023

Inter, parla l’agente di Lautaro. In casa nerazzurra, ci si prepara alla superpartita contro la Juventus di domenica sera. Intanto, prima del match, l’agente Alejandro Camano, rappresentante degli interessi del capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha parlato del proprio assistito e delle possibilità di rinnovo in un’intervista a Tuttosport. Ecco le parole di Camano.

Sul giocatore: “Lautaro merita un 10 come voto per la sua persona. E un altro 10 come voto per la sua famiglia. In più parliamo di uno dei primi tre attaccanti centrali a livello mondiale. Quindi le assicuro che per me, che ho alle spalle una navigata carriera come agente di calciatori, è davvero un onore incredibile poterlo rappresentare”.

Sui valori del giocatore ed il rinnovo: “Per me ingloba tutti quei valori che io vorrei vedere in un figlio. È buono, onesto, solidale. Credo che anche per questo l’Inter gli abbia affidato la fascia da capitano. Ho sempre pensato fosse un calciatore diverso dagli altri. Allora non ero il suo procuratore, posso dirle che Lautaro dà e pretende rispetto. Dà e pretende serietà. Lavorare per lui è molto interessante. Io volevo rappresentare un calciatore come lui anche perché quello che mi raccontavano Hakimi e Borja Valero, due miei assistiti storici. Pure loro pensavano già tempo fa che sarebbe potuto diventare tra i tre migliori attaccanti del mondo. Dove può arrivare Lautaro? Dove arrivano i suoi sogni. E al momento il suo sogno si chiama Inter. Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno”.

Sul rifiuto estivo all’offerta dall’Arabia: “Verissimo, ma Lautaro incarna i valori dell’Inter, quindi siamo tutti felici e speriamo di poter arrivare ad un accordo con i nerazzurri. Pallone d’Oro? Che Dio voglia! Sarebbe una gioia enorme per tutti quelli che lo vogliono vedere felice, oltre a un riconoscimento mondiale per lui. Credo sia sulla strada giusta”.