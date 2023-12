Inter, parla Inzaghi: le parole sulla partita. Poi, il punto sulla gestione della rosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/12/2023

Inter, Inzaghi parla prima del match. Tra pochi minuti, i nerazzurri, saranno impegnati in una partita importantissima contro l’Udinese. Vincere, oltre a consentire di portare a casa i tre punti, permetterebbe anche di effettuare il controsorpasso sulla Juventus prima in classifica. Intanto, poco prima della partita, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida e della gestione della rosa in emergenza. Ecco le parole di Inzaghi.

Sul rischio di sottovalutare l’Udinese: “No, i ragazzi l’hanno preparata bene. Abbiamo fatto 3-4 giorni di ottimo lavoro, sappiamo la forza dell’Udinese che non va sottovalutata. Non ha una classifica bellissima ma è una squadra di valore, che ogni anno ci ha creato dei problemi”.

Sulla gestione della rosa: “Siamo in difficoltà nelle rotazioni, chiederò qualche straordinario ai giocatori sapendo che chi scenderà in campo darà le massime garanzie. Abbiamo tanti impegni ravvicinati, qualche infortunio c’è stato però è così”.

Sulla pressione di giocare dopo la Juventus: “La pressione è quotidiana, anche negli allenamenti. Ma non cambia nulla, da anni siamo abituati a giocar prima o dopo. Stiamo facendo entrambi bene, il campionato è lunghissimo e ci sarà ancora tanto da dare”.