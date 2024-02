Inter, oro Calhanoglu: l’intuizione di Inzaghi in una notte. E ora il suo valore è altissimo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/02/2024

Inter, il valore di Calhanoglu è alle stelle. Un lancio che ha illuminato lo stadio San Siro e che stava permettendo alla squadra nerazzurra di segnare un gol da cineteca. Ma anche tante, tantissime giocate utili alla squadra e dominanti per la qualità espressa in campo. Questo e molto altro è stato Hakan Calhanoglu nella partita di domenica sera contro la Juventus. Un giocatore che, nel nuovo ruolo, sta rendendo a livelli elevatissimi in campo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il merito è duplice. Primo, di Simone Inzaghi e del suo staff tecnico che, prima della partita contro il Barcellona, con l’infortunato Brozovic e con, in quel momento, deludente Asllani, ha deciso di cambiare il ruolo al giocatore che ha accettato di buon grado. Secondo, dello stesso Calhanoglu che da quella notte contro i catalani, contro cui è andato anche in gol, è riuscito a calarsi nella parte.

Da quel momento, Hakan, ha divorato video e studiato all’impazzata per migliorarsi. L’Inter si sfrega le mani, per un giocatore che segue da quando era al Bayer Leverkusen e che è arrivato solo due stagioni fa. Adesso fa sognare i propri tifosi e potrebbe essere uno dei giocatori simbolo dell’eventuale raggiungimento della seconda stella. E il suo valore sale alle stelle: considerati i 30 anni da compiere dopodomani, la società lo valuta non meno di 60 milioni di euro.