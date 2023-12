Inter, oggi esami per Lautaro, Inzaghi pronto al forfait.

di Redazione, pubblicato il: 22/12/2023

(Inter) Sono previsti per oggi gli esami strumentali per Lautaro Martinez dopo il guaio muscolare patito nei supplementari del match con il Bologna. Dopo la fine della partita di coppa Italia le sensazioni erano positive, niente lasciava presumere un infortunio di una qualche rilevanza. Ieri il capitano ha svolto l’allenamento defatigante in gruppo con i compagni ma solo dopo gli accertamenti medici sarà possibile capire l’entità del malanno e i tempi di recupero. Sembra comunque certa la sua assenza contro il Lecce anche solo per motivi cautelari. In questo caso pronta la coppia Thuram Arnautovic con Sanchez in panchina. Inzaghi sa di non poter rischiare, troppo importante che Lautaro possa recuperare al meglio in tempi brevissimi, magari già per la partita del 29 dicembre a Genova.