Inter, occhio alla posizione di Dumfries. La situazione dell’olandese

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/01/2024

Inter lo scenario di un addio di Denzel Dumfries dal club di Zhang sembra diventare sempre più concreto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Le trattative per il rinnovo del contratto del laterale olandese, in scadenza nel 2025, sembrano essere giunte a un punto morto a causa di divergenze sulle cifre.

Secondo quanto riportato dalla rosea, l’Inter ha proposto a Dumfries un prolungamento contrattuale con un adeguamento economico in stile Dimarco. Questo modello prevedeva una base salariale leggermente superiore ai 4 milioni netti, con un aumento stagionale e l’inclusione di bonus.

Inter, con Dumfries sarà addio a fine anno.

Tuttavia, sembra che Dumfries abbia respinto l’offerta, mantenendo salda la sua richiesta di 5,5 milioni netti. Nonostante alcune discussioni, non si segnalano progressi significativi anzi la situazione si è complicata ulteriormente dopo un paio di incontri, durante i quali è emerso chiaramente che non c’erano i presupposti per raggiungere un accordo soddisfacente.

Appare probabile dunque che l’Inter, per evitare nuovi casi “Skriniar” cercherà acquirenti per l’olandese nel prossimo mercato estivo.