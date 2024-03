Inter, nuova indiscrezione sul futuro societario: ecco cosa ha detto Oaktree a Zhang

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/03/2024

Inter, Oaktree pone nuove condizioni a Zhang. In casa nerazzurra, mentre la squadra prepara sul campo il prossimo impegno di campionato contro l’Empoli, dietro la scrivania c’è anche un’altra partita da giocare. Infatti, il presidente Steven Zhang, assente da tempo a Milano, sta cercando di sbrogliare la matassa inerente al futuro della società nerazzurra. Come si sa, a maggio, ci sarà la scadenza per la restituzione del prestito garantito da Oaktree.

In questi giorni sono arrivate vari supposizioni dai vari media nazionali e, oggi, Il Sole 24 Ore lancia una nuova indiscrezione su quella che potrebbe essere un’altra possibilità sul futuro del club. Infatti, per il quotidiano specializzato, il fondo canadese Oaktree avrebbe concesso a Zhang ulteriore tempo, concedendo quindi il rifinanziamento, ma con la garanzia di una futura cessione del club nerazzurro.

A questo punto bisognerà vedere cosa deciderà Zhang. Il presidente interista, infatti, se riuscisse a trovare le garanzie richieste, potrebbe ancora tenersi il club per qualche tempo. Altrimenti, dal momento che le quote societarie sono state date in pegno allo stesso fondo, quest’ultimo si impossesserebbe del club nerazzurro per poi, magari, ricederlo.

A breve se ne saprà di più. L’impressione è che Zhang abbia già deciso cosa fare del futuro societario. Ma per scoprirlo, bisognerà ancora attendere qualche settimana.