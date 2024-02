Inter Juve, numeri stratosferici, formazione sicura

di Redazione, pubblicato il: 03/02/2024

Inter Juventus madre di tutte le partite per una lunga serie di motivi. Il passato non conta più, presente e futuro iniziano domani sera a San Siro di fronte al solito sold out. Incasso stratosferico, le ultime ore diranno se sarà superiore al derby d’Italia 2019 (6,6, milioni di euro) e alla stracittadina dello scorso settembre (6,2 milioni).

Inzaghi tornerà a parlare in conferenza stampa oggi. Il tecnico nerazzurro non dà adito a sorprese di sorta per quanto riguarda la formazione con Darmian ancora in vantaggio su Dumfries. per il resto spazio ai titolarissimi con Frattesi in rampa di lancio come primo cambio salvo imprevisti.