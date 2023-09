Inter, novità per la lista UEFA. Non tutti faranno la Champions

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/09/2023

Inter, non tutti potevano essere inseriti nella lista UEFA e Inzaghi ha dovuto fare delle scelte.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il sacrificato è Stefano Sensi. La lista dovrà essere consegnata entro la mezzanotte di stasera e dovrà esser composta da 25 giocatori. Sarà con questi che i nerazzurri affronteranno la fase a gironi della Champions League, ma potrà essere modificata dopo la sessione invernale del mercato di gennaio. Inter, sarà Stefano Sensi l’escluso dalla lista UEFA. Dentro tutti i nuovi

L’Inter ha rispettato tutti i parametri concordati con il settlement agreement raggiunto con l’UEFA. La lista però non sarà di 25 giocatori ma di 23, in quanto per presentarne 25, 4 devono esser formati dal vivaio del club e 4 da un vivaio italiano. L’Inter ha solamente Dimarco e Di Gennaro che sono prodotti dalle giovanili. Fanno parte invece della lista i neo arrivati Pavard e Klassen.

Per Sensi però non si tratterebbe di una bocciatura. Inzaghi, per quanto riporta la rosea, conterebbe sul giocatore di Urbino e punta ad averlo sempre al top in campionato, pensando che allenandosi tutti i giorni possa essere fondamentale dopo l’anno importante che ha giocato con il Monza. Infatti le qualità del giocatore non sono mai state messe in discussione, ma deve fare i conti con un fisico che spesso lo ha messo in difficoltà. Sotto questo punto di vista, Sensi potrà recuperare e farsi trovare pronto per Campionato e Coppa Italia.