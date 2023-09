Inter, nonostante la bruttissima prestazione, Condò trova un lato positivo per i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/09/2023

Inter, Condò guarda il lato positivo dopo il pareggio di ieri. La partita contro la Real Sociedad, ha mostrato ai tifosi nerazzurri un’Inter confusionaria, spenta, che ha avuto un approccio totalmente molle. La squadra spagnola, probabilmente, avrebbe meritato più del pareggio arrivato in extremis con il gol di Lautaro. Insomma, quella nerazzurra è apparsa una squadra molto lontana da quella vista in campionato nelle prime quattro giornate.

Di fatto, dal pareggio e dalla prestazione, si possono anche trovare degli aspetti positivi. Almeno, questo è quello che pensa il giornalista Paolo Condò. Ieri sera, dopo la partita, in diretta dagli studi di Sky Sport, lo stesso Condò ha analizzato la prestazione dei nerazzurri e, soprattutto, i cambi di formazione fatto da Simone Inzaghi e che tanto hanno fatto discutere il giorno dopo la gara viste le prestazioni non esattamente esaltanti.

Ecco le parole di Paolo Condò: “L’Inter è sopravvissuta alla prima brutta partita della stagione e se vogliamo è una dimostrazione di forza. Se vogliamo, portare a casa un risultato come un pareggio in una serata deludente se vogliamo, è un punto di forza. Penso che unico cambio da discutere è quello Arnautovic per Thuram. Gli altri cambi erano diciamo obbligati”.