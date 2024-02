Inter, non solo Lautaro, anche un altro big poteva finire a Madrid

di Redazione, pubblicato il: 20/02/2024

(Inter) Presentando il match tra l’Inter e l’Atletico Madrid, Diego Simeone ha svelato un retroscena di mercato fino ad oggi sconosciuto.”Non c’è solo Lautaro tra i giocatori dell’Inter che potevano venire da noi e non l’hanno fatto. Sono tutti giocatori forti, nel suo caso non c’è nessun rimpianto: ha scelto un cammino giusto, visto quello che sta facendo, e sono contento per lui, anche perché è argentino”.

A chi si riferiva il Cholo? Secondo il sito TMW il riferimento era diretto a Thuram. Nel gennaio dello scorso anno, quando era ancora legato al Borussia Moenchengladbach, l’Atletico tentò di portarlo a Madrid. Operazione fallita a causa della richiesta di 15 milioni di euro del club tedesco.