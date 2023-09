Inter, “non è un panda”, Biasin prende per il bavero Asllani

di Redazione, pubblicato il: 22/09/2023

(Inter) Fabrizio Biasin in un post su Twitter nelle ultime ore mette nel mirino Asllani dopo la brutta prova di San Sebastian.

Siccome Asllani non è un panda, va trattato per quello che è: un calciatore professionista. Volere il suo bene significa dire la verità e la verità è che ieri ha giocato molto male. Fa niente se ‘tutti hanno giocato male‘, il ‘mal comune mezzo gaudio‘ è l’alibi per i mezzi giocatori. Fa niente se ‘ha solo 21 anni‘, l’età è l’alibi per i mezzi giocatori. Questo significa ‘arrivederci e grazie‘? Neanche per idea. Asllani è l’alternativa a un grande regista e in assenza di quel regista, banalmente, tocca a lui. Lui metta in campo il carattere (le qualità le ha eccome), noialtri smettiamola di trattarlo come un panda»