Inter, niente palco con Kanye West per la Curva Nord

di Redazione, pubblicato il: 22/02/2024

(Inter) La notizia era circolata in via ufficiale, 500 ragazzi della Curva Nord dovevano salire sul palco del Forum di Assago durante il concerto di Kanye West per intonare i canti più famosi. Il rapper di Chicago era presente sugli spalti per Inter Atletico Madrid ed aveva ascoltato con entusiasmo dal vico i cori già inseriti nei suoi ultimi due brani.

Tutto era pronto, la Curva era stata convocata per le prove. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia che la partecipazione della Curva invece non sarà possibile, come riportato dal profilo social di uno dei responsabili del tifo organizzato nerazzurro.