Inter, nei derby sai come si fa. Da Mazzola a Lukaku, passando per mister x

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/01/2023

Inter, è tutto pronto per stasera e anche se si gioca in Arabia Saudita e non al Meazza il clima derby lo si sente tutto. Questo è ancora più speciale perché non solo vale il dominio cittadino, ma anche un trofeo. La Supercoppa Italiana, spesso bistrattata ma che nessuno vuole perdere.

L’Inter viene da un derby perso in campionato, ma sa bene come portare a casa la stracittadina. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su alcuni dei quelli più belli della storia. Eccone 3 che sono rimasti negli occhi e nei cuori dei tifosi nerazzurri.

Febbraio 2020 Inter-Milan 4-2

È sicuramente stata una delle partite più emozionanti dell’Inter targata Conte, e a differenza di quello che auspicava il tecnico di Lecce fu un match da vera Pazza Inter. I nerazzurri si trovarono ad andare negli spogliatoi dopo 45 minuti sotto di addirittura due reti, messe a segno da Rebic e Ibrahimovic. Nel secondo tempo un’Inter stratosferica riuscì non solo a rimontare lo svantaggio con i gol di Brozovic e Vecino, ma la ribaltò grazie alle reti di De Vrij e al punto esclamativo di Lukaku per il poker finale. Quel derby resta una delle partite più belle del biennio contiano. Inter, dal derby della rimonta targata Conte, a quelli di uno sconosciuto Minaudo, fino all’opera d’arte di Helenio Herrera.

Aprile 1986 Inter – Milan 1-0

Risale agli anni ottanta un altro derby memorabile. Quello che vide l’Inter battere i cugini per 1 a 0 grazie ad un giocatore di fatto sconosciuto. L’eroe del match fu tale Giuseppe Minaudo, esordiente assoluto che Mariolino Corso buttò in campo con una sola missione. Su calci d’angolo o punizioni lui sarebbe dovuto andare vicino al portiere e combinare qualcosa. Detto fatto! A 12 minuti dalla fine punizione battuta in area con Minaudo che di piatto infila la rete rossonera. Fu lui a rovinare il primo derby da presidente di Silvio Berlusconi alla guida del Milan. Per quanto riguarda Minaudo quello fu il primo dei 9 gol messi a segno in tutta la sua carriera.

Marzo 1965 Inter-Milan 5-2