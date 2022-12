Inter Napoli, la sfida dei bomber: il confronto tra Lautaro e Osimhen

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 31/12/2022

Inter Napoli si avvicina. Con l’arrivo del nuovo anno ripartirà la Serie A dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali in Qatar che ha visto trionfare l’Argentina di Lautaro Martinez. Proprio il Toro sarà uno dei protagonisti della sfida contro gli azzurri. La squadra di Spalletti è prima in classifica, ancora imbattuta e a 11 punti di distanza dall’Inter.

Proprio per questo il big match del 4 di gennaio sarà fondamentale per riaprire la corsa Scudetto e tenere vive le speranze di arrivare al titolo per gli uomini di Simone Inzaghi. La sfida di San Siro però sarà anche il grande scontro tra diverse coppie di calciatori, due su tutti Lautaro e Osimhen.

Inter Napoli, il confronto tra i due bomber: le statistiche

Il 2023 si aprirà col botto. Sfida a suon di gol per quelli che sono gli uomini simbolo di Inter e Napoli. Lautaro Martinez e Victor Osimhen sono sicuramente la punta di diamante delle due squadre e lo dicono anche i numeri. Entrambi sono stati i marcatori del 2022 delle loro rispettive squadre. Lautaro ha chiuso l’anno solare con 17 gol in Serie A, al terzo posto proprio dietro a Osimhen che ne ha fatti 18. Primo Ciro Immobile con 20.

Questo fa capire ulteriormente quanto lo scontro tra i due sia spettacolare. Due dei migliori attaccanti nel nostro campionato, che in questa stagione hanno già messo a segno diversi gol. Il numero 9 del Napoli ha siglato 9 gol in 11 partite mentre Lautaro 7 in 15 partite. Media gol più alta per il nigeriano, ma il Toro ha dimostrato di saper far male anche nei big match. Insomma, la sfida tra i due bomber sarà epica e sicuramente non mancheranno i gol.