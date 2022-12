Inter Napoli, gli altri gol! Due insospettabili: il confronto

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 31/12/2022

Inter Napoli è già nell’aria. Il 4 gennaio andrà in scena uno dei big match più spettacolari della nostra Serie A. Luciano Spalletti, primo in classifica e ancora imbattuto sfiderà Simone Inzaghi. L’Inter è a -11 dal Napoli perciò una possibile vittoria riaprirebbe i conti in una corsa Scudetto che al momento ha un solo padrone.

Entrambe le squadre si godono i loro campioni. Basti guardare alla classifica dei gol nell’anno solare per trovare due protagonisti di Inter-Napoli ovvero Osimhen e Lautaro. Sono rispettivamente secondo e terzo nella classifica dei gol in Serie A nel 2022, alle spalle di Ciro Immobile. Ma i gol non arrivano solo da loro, infatti durante Inter-Napoli ci sarà lo scontro tra due elementi fondamentali: Barella e Kvaratskhelia.

Inter Napoli, il confronto tra due uomini chiave: le statistiche

Chiaramente Barella e Kvaratskhelia sono due giocatori completamente diversi. Uno un tuttocampista capace di fare da regista, incursore, uomo assist e soprattutto di saper segnare. Mentre il georgiano è un ala capace di dribblare come pochi in Europa e soprattutto di essere decisivo in zona gol, senza considerare l’innata tecnica che gli permette di vedere giocate che altri nemmeno immaginano.

Entrambi infatti sono “la spalla” ideale per Lautaro e Osimehn. Barella, nonostante giochi da mezz’ala, ha già messo a segno 5 gol e 6 assist in 15 partite. Kvicha invece da ala pura ha messo a referto 6 gol e 7 assisti in 12 partite di Serie A. Numeri da capogiro, se affiancati soprattutto alle statistiche dei bomber. Insomma, Inter-Napoli sarà la sfida tra due calciatori capaci di essere decisivi: Barella e Kvaratskhelia.