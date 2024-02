Inter, Mkhitaryan suona la carica: le parole sulla partita e sull’arrivo di De Rossi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/02/2024

Inter, Mkhitaryan parla prima della partita. In casa nerazzurra è tempo di rituffarsi nel campionato. Tra poco meno di un’ora, gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo allo stadio Olimpico per la partita contro i padroni di casa della Roma. Una squadra, quella giallorossa, che con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, è riuscita a trovare nuova linfa e a vincere tutte le partite giocate.

Oltre a ciò, i nerazzurri, dovranno fare molta attenzione alla bestia nera Paulo Dybala, spesso in gol contro l’Inter, ma anche all’ex dal dente avvelenato, Romelu Lukaku. Servirà la migliore Inter possibile, per una partita complicatissima, e la cura ad ogni dettaglio e ogni situazione di gioco. Intanto, prima della partita, il centrocampista nerazzurra, Mkhitaryan, ha parlato del match e suonato la carica ai microfoni di Inter TV.

Ecco le parole di Mkhitaryan: “Partita difficile contro una squadra che ha un nuovo allenatore. Abbiamo preparato bene la partita, faremo del nostro meglio. Faremo di tutto per vincere questa partita. Non dobbiamo aspettare gli ultimi 15 minuti ma segnare il prima possibile. Agli ultimi 15 minuti ci penseremo quando arriveranno. Dovremo essere attenti e sereni. Sappiamo che questa è una squadra forte fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Non dobbiamo mollare nemmeno per un secondo. Fare del nostro meglio e rimanere concentrati”.