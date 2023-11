Inter, Mkhitaryan rinnova? L’agente manda messaggi alla società nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/11/2023

Inter, si avvicina il rinnovo di Mkhitaryan? In casa nerazzurra, dopo il ritorno degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, si lavora duramente per preparare la complicatissima partita contro la Juventus. La formazione bianconera di Massimiliano Allegri, oltre a distare solamente due punti dalla vetta nerazzurra, è, probabilmente, in questo momento, il peggior avversario che la squadra di Inzaghi potesse fronteggiare.

Infatti, come si è visto anche nella passata stagione, Chiesa e compagni, in campionato, sono riusciti a battere entrambe le volte gli uomini di Inzaghi, costringendo la squadra nerazzurra ad adattarsi ai propri ritmi blandi. Servirà tutta la precisione possibile e la massima cura di ogni dettaglio per provare a prendere i tre punti finali.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Infatti, come confermato più volte dallo stesso amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, tutti i giocatori in ballo per il prolungamento vogliono rimanere a Milano, segno che un primo tassello importante per imbastire la trattativa è stato posto.

Uno dei giocatori con cui si sta parlando è Enrick Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, attraverso la sua agente, Rafaela Pimenta, intervistata nel corso dell’evento Meeting Nazionale IAFA che si è tenuto al Circolo Marina Militare a Roma, si è espresso sul rinnovo. La Pimenta, infatti, ha affermato: “Quanto manca al rinnovo? “Noi siamo pronti”, segno che la volontà del ragazzo è quella di continuare la sua avventura in nerazzurra.