Inter, Mkhitaryan pronto per la Supercoppa: le sue parole. E su Buchanan…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/01/2024

Inter, Mkhitaryan parla in conferenza. Accompagnato dal tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, Henrikh Mkhitaryan si è presentato in conferenza stampa per parlare della semifinale di Supercoppa di domani contro la Lazio. Ecco le parole dell’armeno, riportate da Calciomercato.com.

Sulla Supercoppa Italiana: “Prima volta che gioco in questo tipo di format. Qualcosa di nuovo, di interessante, dovremo fare il nostro meglio per vincere e per andare in finale. Voglio vincere un altro trofeo, non sarà facile ma dobbiamo continuare la nostra marcia. Vogliamo rendere i tifosi e noi stessi felici”.

Sull’avere una partita in meno in campionato: “Prima volta che c’è questo problema, saremo in ritardo di una partita. Dobbiamo vincere domani e la finale per avere fiducia nelle successive partite. Dovremo fare il nostro meglio”.

Su Buchanan: “È un bravo ragazzo, un po’ timido. Ha bisogno di un po’ di tempo e lo aiuteremo a integrarsi, ovviamente ha qualità e lo abbiamo visto durante gli allenamenti, ha velocità e qualità. Cercheremo di aiutarlo in futuro”.

Su cosa lavora la squadra per portare a casa il trofeo: “Non abbiamo ancora vinto questo trofeo, pensiamo a vincerlo e poi ci concentreremo sul campionato e a come reagire in quell’occasione”.

Sul campionato arabo: “Quello che sta facendo la lega araba per il calcio è incredibile. Sta portando grandi campioni e migliorando il calcio. Hanno bisogno di tempo, ci sono tante cose da correggere come gli stadi e le accademie. Serviranno altri 5-6 anni per migliorare e vedere i risultati del lavoro”.

Su cosa serve per battere la Lazio: “Sempre partite difficili con la Lazio, una squadra che gioca a calcio che sa come attaccare e come difendere. Un mese fa all’inizio della gara avevamo avuto difficoltà, dovremo dare il 100% per vincere, non sarà facile. È una squadra forte ed è una semifinale tutti vogliono andare in finale”.