Inter, Mkhitaryan parla dopo il match: il centrocampista tiene i piedi per terra in vista del ritorno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/02/2024

Inter, Mkhitaryan parla dopo la partita. Una vittoria importantissima, ma che lascia ancora i giochi aperti. I nerazzurri si aggiudicano il primo round, ma adesso c’è da battagliare nella complicatissima cornice del Wanda Metropolitano. Intanto, alla fine della partita, Mkhitaryan parla della partita ai microfoni di Mediaset.

Ecco le parole di Mkhitaryan: “Conta poco, c’è un’altra partita al ritorno. Abbiamo provato a creare, andiamo a Madrid con un 1-0 ma non è così importante. C’è anche da giocare a Madrid. Dobbiamo vincere anche il ritorno, vogliamo fare il nostro meglio e arrivare ancora in finale. Non sono deluso, sono felice. Non ho preso l’ammonizione? Meno male”