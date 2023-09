Inter-Milan, parte il conto alla rovescia. Ecco quando rientrano i nazionali

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/09/2023

Inter-Milan è La Partita del prossimo turno di campionato.

La preparazione verso la stracittadina prosegue a ranghi ridotti per entrambi gli allenatori a causa dei numerosissimi assenti per le rispettive nazionali. Ad Appiano Gentile sono state addirittura 17 le assenze.

Inter-Milan, da domani rientrano i nazionali. Per i sudamericani ci vorranno ancora 48 ore

Sky Sport ha fatto il punto sulle tempistiche dei rientri dei diversi giocatori. Già ieri è rientrato a Milano Asllani mentre oggi sarà il turno dei nazionali olandesi Dumfries e De Vrij. Insieme agli orange rientrerà anche Agoumè, giocatore fuori dai piani di Inzaghi ma che è rimasto in rosa dopo non aver accettato alcun trasferimento. Stasera ci sarà il match della nazionale italiana contro l’Ucraina, partita che si giocherà a Milano. Dormiranno direttamente nelle loro case dunque Barella, Bastoni, Darmian e Dimarco che si aggregheranno domani alla Pinetina insieme agli altri nazionali europei: Pavard, Thuram, Arnautovic, Calhanoglu.

A fare rientro per ultimi saranno ovviamente i sudamericani Lautaro Martinez, Sanchez e Cuadrado. L’ex juventino ha riportato un’infiammazione e potrebbe saltare l’ultima partita in programma. Il club spera di recuperarlo per il derby, ma dovrà essere valutato una volta in Italia.

Per quanto riguarda i rossoneri Pioli avrà domani tutti a disposizione a parte gli americani Pulisci e Musah che rientreranno solo giovedì.

Inter, Barella potrebbe partire dalla panchina nella sfida Italia-Ucraina