Inter-Milan, anche Zanetti euforico: e che parole su Mkhitaryan!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/09/2023

Inter-Milan, la reazione di Javier Zanetti dopo la vittoria. In casa nerazzurra c’è ancora tantissimo entusiasmo dopo il 5-1 rifilato al Milan ieri pomeriggio, in una partita che ha mostrato una differenza schiacciante tra le due rose. Una squadra, quella di Inzaghi, che è stata capace, con le proprie armi, di attendere con pazienza il momento giusto ed il varco giusto in cui infilarsi per far male alla squadra di Pioli.

Il risultato è stato un’apoteosi degli uomini di Inzaghi che si lanciano in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, a punteggio pieno con ben 12 punti. Ma a sorprendere sono anche i 13 gol fatti e l’unico gol subito in quattro turni. Numeri che fanno ben sperare in vista dell’obiettivo finale che è, ovviamente, la vittoria dello scudetto ed il raggiungimento della seconda stella.

Intanto, dopo la partita, tanti sono stati i messaggi ricchi di entusiasmo dalla parte nerazzurra di tantissimi tifosi. Uno in particolare ci ha tenuto anche a sottolineare un passaggio, nell’intervista post-partita a Mkhitaryan, che in tanti hanno sottovalutato. Si tratta del vice-presidente Javier Zanetti, che ha lasciato il proprio commento ai propri social.

Ecco quanto scritto dall’ex capitano nerazzurro: “Complimenti a tutta la squadra e allo staff tecnico per questa bellissima vittoria e per aver reso felice il popolo interista. Le parole di Mkhitaryan incarnano perfettamente lo spirito di questo gruppo!!!! Tutti insieme, avanti così”.