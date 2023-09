Inter Milan, 2023 da incorniciare: tanti dettagli che fanno la differenza

di Davide Currenti, pubblicato il: 17/09/2023

Inter Milan, una vittoria netta, pesantissima, storica. Un derby di Milano senza storia, l’ennesimo, che ha visto la squadra di Simone Inzaghi annichilire quella di Stefano Pioli.

Il quinto derby del 2023, il quinto successo dell’Inter. Supercoppa Italiana, due in Champions League e due in serie A. I nerazzurri hanno segnato 12 reti, subendone solo una.

Una superiorità netta, anche se qualcuno cerca sempre di sminuire i trionfi dell’Inter nella stracittadina milanese. Per arrivare al risultato finale, bisogna passare dai dettagli, fondamentali. E Inzaghi e l’Inter sono stati maestri.

Inter Milan, dettagli al top

Il derby vinto 5-1 ieri sera è stato solo l’ultimo di una serie consecutiva storica. Come detto, i dettagli fanno la differenza. Il possesso palla, se sterile, serve a poco, basta vedere il match giocato poco meno di 24 ore fa.

L’organizzazione e la concentrazione: due fattori determinanti. In questi, l’Inter ha surclassato il Milan. Non solo ieri sera, praticamente in tutti i derby vinti quest’anno.

Tranne il derby di ritorno di Champions League, l’Inter ha sempre chiuso il primo tempo in vantaggio. I nerazzurri hanno concesso poco o nulla. Sempre sul pezzo, sempre concentrati, pochissimi errori tecnici, organizzazione al top.

L’Inter ha espresso un calcio brillante, azioni collaudate, giocatori che sanno perfettamente cosa fare: un’orchestra che suona a memoria. Il Milan, possiamo dirlo, il solito Milan, non ha un gioco fluido, si affida continuamente alle giocate dei singoli. Ma, soprattutto, pecca di concentrazione in modo clamoroso. Il derby d’andata di Champions League è stata la prova lampante, oltre a quello in Supercoppa Italiana ad inizio anno.

E l’Inter ha vinto nettamente, per l’ennesima volta, contro il Milan. E Inzaghi è stato ancora una volta migliore di Pioli.