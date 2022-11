Inter, Massimo Moratti parla e sorprende: le parole dell’ex presidente su Josè Mourinho

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2022

Inter, parla l’ex presidente Massimo Moratti. Intervistato oggi in diretta da Radio Kiss Kiss, l’ex numero uno interista è stato interpellato su svariati temi. Dal Mondiale, ai singoli calciatori fino agli allenatori, Massimo Moratti ha detto la sua. L’ex presidente nerazzurro, ha lasciato tantissimo al mondo interista. Non solo trofei, ma soprattutto un’eredità familiare che, ancora oggi, si fa sentire fortemente. Ed ogni volta che ci sono sue parole, sicuramente non passano inosservate.

Anche oggi, come detto, Moratti ha parlato di vari argomenti. Ma la risposta ad un quesito ha sorpreso tutti, su una figura che ha portato l’Inter al massimo livello della sua storia, ovvero Josè Mourinho, attuale allenatore della Roma.

Inter, Massimo Moratti parla e non è banale: la risposta sull’ex Josè Mourinho è davvero sorprendente

Dunque, Massimo Moratti, è stato interpellato da Radio Kiss Kiss. Per l’ex patron e presidente nerazzurro, interrogato sui Mondiali, ha sostenuto che la sua preferenza va all’Argentina, visti i tanti calciatori forti e che hanno fatto la storia che sono passati dall’Inter. Un giocatore da cui si aspetta tanto, invece, è Cristiano Ronaldo, che probabilmente sarà meno uomo squadra, ma è uno capace di essere decisivo in zona gol e di sorprendere ancora portando la Coppa del Mondo in Portogallo.

Infine, le parole più roboanti, sono per l’ex Josè Mourinho. Alla domanda su chi sceglierebbe tra lo Special One e Luciano Spalletti, Moratti ha detto che il portoghese lo prenderebbe per il bel rapporto e per quanto fatto in nerazzurro, ma fosse oggi presidente dell’Inter, andrebbe tutta la vita sull’attuale tecnico del Napoli.