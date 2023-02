Inter, Marotta parla del derby contro il Milan. E su Skriniar…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2023

Inter, Beppe Marotta parla prima della partita contro il Milan. Il derby di stasera può dire tanto per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Un avversario, come la squadra rossonera, che nelle scelte punta su chi è più in forma con uno schieramento mai usato prima fino a questo momento e che ha voglia di rivalsa per i risultati non buoni delle ultime settimane.

Intanto, ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato di tanti temi tra cui anche il rinnovo non avvenuto di Milan Skriniar. Ecco le parole di Marotta.

Sulla partita: “Da qui in avanti ci sono tantissime partite da giocare quindi stasera non è determinante se non sul piano dell’emotività. Entrambe le squadre vogliono vincere e questa è la grandissima motivazione. Poi ci sono tante giornate davanti, la nota straordinaria è la cavalcata del Napoli che merita il primo posto. Noi dobbiamo conquistare un posto per la Champions League”.

Sul mancato rinnovo di Skriniar: “C’è un po’ di tristezza perché potevamo gestire meglio. Ma lui è un professionista, fa le scelte che vuole. Non gli abbiamo dato la fascia di capitano perché ci sono valori importanti che vanno condivisi. Se non ci sono, non si può indossare. E’ un provvedimento severo, ma per il resto Milan deve giocare facendo gli interessi e della società e dei tifosi che credono in lui. Sono pagine che leggeremo ancora, questo ormai è diventato un campionato di seconda fascia, di transizione; dobbiamo abituarci a vedere i giocatori andare altrove. In che senso poteva essere gestita meglio? Diciamo che è un diritto di giocatori e agenti negoziare, noi prendiamo atto. Poi i sentimenti vengono gestiti come si crede meglio”.