Inter, Marotta esalta le parole di Lautaro e chiarisce il futuro di Lukaku

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/02/2023

Inter, nella lunga intervista a SkySport Marotta ha parlato anche dei singoli e di come si stanno comportando dentro e fuori dal campo.

Fuori dal campo sicuramente le parole di Lautaro Martinez nel post sconfitta di Bologna non sono passate inosservate. L’argentino ha usato parole dure parlando di come sia maturata la sconfitta, richiamando tutti a cambiare marcia altrimenti letteralmente “non si va da nessuna parte”.

Marotta ha detto di apprezzare molto quanto detto dal numero 10, in quanto dimostra grande senso di appartenenza, elemento che ogni giocatore deve avere. Lui la vede come una vera dichiarazione d’amore, che dimostra l’essere dispiaciuti per la sconfitta, ma anche rimarcare che c’è tanto da lavorare, sensibilizzando tutta la squadra. Ci sta anche il confronto schietto e deciso tra la squadra e allenatore, non tanto alla società che non deve intervenire perché non ci sono motivi specifici.

Inter, Marotta crede nella squadra ma c’è da svoltare. Bene le parole di Lautaro. Lukaku tornerà al Chelsea e poi si vedrà se e come aprire ad un ritorno.