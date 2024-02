Inter, Marotta dice tutto: che elogi a Inzaghi! Poi, una battuta sull’acquisto di Thuram

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/02/2024

Inter, Marotta parla di Inzaghi e Thuram. Intervenuto all’evento all’Università LUISS di Roma per un corso sulla figura del team manager, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato di tantissimi temi. Ovviamente, per quanto riguarda il mondo interista, non potevano mancare delle battute sul tecnico Simone Inzaghi, che sta facendo benissimo in questa stagione all’Inter, ma anche su quello che forse si è rivelato l’acquisto più azzeccato dell’estate, ovvero Marcus Thuram. Ecco le parole di Marotta riportate dall’ANSA.

Su Inzaghi: “Gestisce benissimo lo spogliatoio a livello umano, ottiene il massimo da tutti. Sembra un compagno di squadra delle volte, ma gode comunque di grande rispetto da parte dei giocatori. E’ cresciuto tanto. Poi c’è una cosa che si dice poco, lui rispetto alla generazione degli Spalletti e dei Conte ha dieci anni in meno di esperienza. Potrà fare altra strada”.

Su Thuram: “Noi Thuram lo avevamo preso comunque, ma se Lukaku avesse accettato ci saremmo trovati con lui, Martinez e Thuram. Magari non ci sarebbe stata la stessa chimica che abbiamo oggi con Marcus e Lautaro. Quindi tradotto volgarmente serve anche culo”.