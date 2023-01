Inter, Marotta di fuoco: le sue parole sulla finale. E su Skriniar e de Vrij…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/01/2023

Inter, Beppe Marotta parla prima della partita contro il Milan. Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha affrontato vari temi: dalla gara fino ad alcuni singoli, tra cui Skriniar. Ecco le sue parole:

Sulla finale:” La ricetta? Partita secca con tante componenti in gioco, dobbiamo affrontarla con motivazioni e organizzazione, sperando tutto possa andare al meglio. Credo siamo onorati di giocare una partita che mancava dal 2011, che ci riporta a uno spot molto importante per il movimento calcistico”.

Sul rinnovo di Skriniar: “Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione, siamo tutti concentrati sulla partita, lasciamolo tranquillo. Deve prendere la sua decisione con calma, è un professionista molto serio, è un ottimismo sincero il nostro legato all’uomo che è Skriniar appunto”.

Su de Vrij: “Sono scelte dell’allenatore, è un altro ottimo professionista, essendoci tantissime partite davanti, penso possa ancora mettersi in mostra. Quando sei in un grande club, in rosa ci sono co-titolari. Lui in difesa è una certezza, avrà occasioni di giocare da qui alla fine”.

Sullo slancio che potrebbe dare la vittoria: “Il Napoli sta facendo un cammino straordinario per risultati e ottime prestazioni. Credo che il Napoli ha tante chance di vincere il campionato, ma noi abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo. Al di là di stasera, ci sarà un tour de force in cui ci sarà un uso dell’intera rosa da parte di Inzaghi”.