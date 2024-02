Inter, lutto in casa nerazzurra: si è spento Andy Brehme

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/02/2024

inter, si è spento Andy Brehme. Giornata di lutto in casa nerazzurra quella di oggi. Infatti, stamane, si è spendo l’ex difensore interista Andy Brehme. Leggenda dell’Inter dello scudetto dei record del 1989, Brehme ha lasciato un ricordo indissolubile nel mondo interista. Un dolore molto forte per un grande calciatore, ma soprattutto per un grande uomo. L’Inter, ovviamente, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso il suo dispiacere per la scomparsa del proprio ex giocatore.

Ecco il cordoglio del club nerazzurro: “Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda”. Intanto, la squadra di Inzaghi, questa sera, in vista della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, scenderà in campo con il lutto al braccio.