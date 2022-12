Inter, lutto in casa nerazzurra: è scomparso lo storico dirigente Rinaldo Ghelfi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/12/2022

Inter, lutto in casa nerazzurra: è morto lo storico dirigente Rinaldo Ghelfi. Nella mattinata di oggi, una tragica notizia ha scosso il mondo interista. Infatti, è scomparso Rinaldo Ghelfi, storico dirigente dell’era Moratti che, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, è stato all’interno del CdA nerazzurro fino al 2014, anno in cui lo stesso presidente Moratti passò la mano ad Erik Thohir.

Ghelfi si è sempre occupato della gestione dei conti della società nerazzurra e, all’interno di suoi uffici, sono avvenute tantissime trattative importanti che hanno portato a calciatori ed allenatori importanti della storia interista, uno su tutti Josè Mourinho. Una tragica perdita ed una grande mancanza per la famiglia ed il mondo nerazzurro.