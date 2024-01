Inter, l’opinionista Sky non ci sta: che parole contro i dietrologi e che bordata a Tuttosport!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/01/2024

Inter, non si placano le polemiche dopo la partita contro il Verona. Una partita che ha visto la squadra nerazzurra vincere all’ultimo respiro, dopo un episodio discusso come quello inerente al presunto fallo di Bastoni nell’azione che ha portato al gol di Frattesi. Una partita che ha lasciato strascichi con le polemiche – alcune anche molto gravi e tendenziose – nei confronti della squadra nerazzurra.

In tanti hanno espresso la propria opinione e tra questi, anche il commentatore di Sky Sport, Nando Orsi. L’ex portiere, infatti, ha parlato ai microfoni di Radio Radio e ha detto la sua contro chi ha alzato un polverone enorme, facendo gravi dietrologie. Non solo, l’ex calciatore, ha anche lanciato una bordata al quotidiano Tuttosport, che è stato tra quelli che più hanno polemizzato, nelle ultime settimane, contro la squadra nerazzurra.

Ecco le parole di Nando Orsi: “Inter e Juventus meritano di stare lì, al di là di qualche giallo più o meno o di qualche episodio, meritano di essere lì. Due quest’anno gli episodi più eclatanti, quello tra Juventus e Bologna e quello tra Inter e Verona. Non posso pensare alla malafede se prima assegni il gol a Frattesi e poi gli dai il rigore al 99’!”

Poi, Orsi, lancia una bordata al quotidiano Tuttosport: “In generale vince sempre la squadra più forte e l’Inter sta meritando di stare a più due sulla Juventus. Andare sempre a vedere i cartellini e i rigori dati e non dati lascia il tempo che trova. Una cosa del genere me la immagino dal Mattino di Napoli e non da Tuttosport, che lo fa come scusante perché l’Inter gli sta sopra”.