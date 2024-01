Inter, l’opinionista entusiasta dei nerazzurri: che parole sugli uomini di Inzaghi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2024

Inter, Marchegiani entusiasta dei nerazzurri. La vittoria contro il Monza ha impressionato tantissimi addetti ai lavori per la voglia e la ferocia con la quale la squadra nerazzurra è riuscita subito a mettere la strada in discesa e per la dimostrazione di forza dimostrata. Adesso, gli uomini di Inzaghi, se la vedranno in Supercoppa contro la Lazio. L’ambizione è quella di portare il trofeo a Milano per il terzo anno consecutivo, ma di sicuro, viste le avversarie, non sarà affatto una passeggiata.

Intanto, proprio in merito alla vittoria ottenuta contro il Monza, dagli studi di Sky Sport, l’ex portiere della Lazio, e oggi opinionista, Luca Marchegiani, ha parlato proprio dell’Inter in maniera entusiasta, focalizzandosi su quanto fatto vedere dalla squadra nerazzurra e, soprattutto, rimanendo sbalordito da un singolo giocatore della rosa in particolare.

Ecco le parole di Marchegiani: “Mi sono entusiasmato, perché l’Inter ha fatto una bellissima partita. Forse aiutata dall’atteggiamento del Monza, un po’ cervellotico nell’approccio. Ha un centrocampo meraviglioso: Mkhitaryan, per mia colpa, l’ho sempre considerato un giocatore con caratteristiche da accelerazioni, ma è un centrocampista che ha una conoscenza del gioco superiore agli altri. Fa sempre la cosa giusta”.