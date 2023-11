Inter, l’infortunio di Pavard apre la strada al gigante

di Redazione, pubblicato il: 07/11/2023

(Inter) Gli esami strumentali confermano la lussazione della rotula, Pavard dovrà stare lontano dal pallone per due mesi. Brutto colpo per Inzaghi che con il francese aveva trovato la quadra di una difesa dimostratasi per adesso la meno perforabile del campionato.

Le alternative per fortuna non mancano, Darmian è pronto a retrocedere nei tre dietro ma si apre una grande possibilità anche per Bisseck. Il ragazzone tedesco (1,96 mt) ha esordito con il Monza, apparizione breve, 7 minuti, poi il ritorno in panchina.

Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport Bisseck ha buone possibilità di entrare nelle rotazioni con maggiore frequenza.

“E’ giovane ma sta lavorando bene, i mezzi li ha e li sta facendo anche vedere in allenamento. Per cui secondo me nelle prossime partite un pochino lo si potrà vedere”.