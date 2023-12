Inter Lecce, come cambiano i nerazzurri senza Dimarco e Lautaro

di Simone Salines, pubblicato il: 23/12/2023

INTER LECCE – Dalla redazione di Sky Sport si apprende il possibile undici titolare nerazzurro in vista del match contro i pugliesi.

Archiviato il tonfo in Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta che è valsa l’eliminazione dalla competizione, gli uomini di Simone Inzaghi hanno già voltato pagina. E’ vero, il match di mercoledì ha visto uscire malconci la punta di diamante nonché capitano Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Nonostante ciò però, Inzaghi e il suo staff stanno cercando di sopperire alle assenze dei due nel miglior modo possibile. Ovviamente, senza sottovalutare il Lecce che viene da cinque risultati utili consecutivi con un solo gol subito.

Inter Lecce, Inzaghi costretto ad un paio di cambiamenti forzati

Se da un lato si pensa al mezzo passo falso del Milan di ieri in casa della Salernitana (i rossoneri hanno pareggiato 2-2), dall’altro lato i nerazzurri restano focalizzati su stessi. Vincere oggi è fondamentale, e per questo il tecnico piacentino opterà per il consueto 3-5-2 con Sommer tra i pali che sarà difeso dal trio formato da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto, mentre in mezzo ci saranno i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, al fianco di Thuram, stavolta ci sarà Arnautovic e non Lautaro Martinez.

Buone notizie per quanto riguarda Benjamin Pavard. Il francese è ristabilito quasi al 100%, ma almeno per oggi Inzaghi intende dare fiducia al giovane Bisseck, reduce da ottime prestazioni.