Inter Lecce, attacco scontato, un dubbio in difesa

di Redazione, pubblicato il: 23/12/2023

Inter Lecce va in scena stasera a San Siro alle 18,00. La prima dopo 20 mesi senza Luataro, ai box per l’infortunio muscolare rimediato nei supplementari del match di coppa Italia con il Bologna. Al suo posto Arnautovic, cambio scontato visto che Sanchez è tra i convocati ma sicuramente non ancora al meglio. Il resto della formazione appare scontato con un unico dubbio in difesa. Pavard è tornato ma le prestazioni offerte da Bisseck fanno pensare ad una sua conferma anche per permettere al francese di recuperare a pieno dopo la lunga assenza.