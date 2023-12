Inter, le ultime dall’infermeria: le condizioni di Bastoni, Pavard, de Vrij e Dumfries

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/12/2023

Inter, le ultime dall’infermeria. In casa nerazzurra c’è parecchio entusiasmo dopo la grandissima vittoria ottenuto contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona per 3-0. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi hanno saputo prima soffrire gli attacchi della squadra azzurra, e poi approfittare degli errori andando a segno e gestendo il risultato. Una prova di grande maturità che riporta i nerazzurri in vetta alla classifica.

Intanto, ci sono anche le note stonate nella partita di ieri. Infatti, i due giocatori olandesi, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, sono usciti per due risentimenti muscolari. Due infortuni che non ci volevano, soprattutto vista l’emergenza difensiva dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, domani ci saranno gli esami per entrambi e si capirà quale sarà l’entità degli infortuni.

Discorsi a parte per Bastoni e Pavard. Mentre la squadra oggi godrà di un giorno di riposo, entrambi i difensori sono rimasti ad Appiano per recuperare al meglio. Bastoni mercoledì dovrebbe tornare in gruppo e dovrebbe esserci contro l’Udinese. Mentre il francese, dovrà avere ancora un po’ di pazienza prima di poter riassaporare il campo da gioco.

Insomma, Inzaghi spera di recuperare al più presto tutti. In una stagione ricca di impegni, per poter arrivare a vincere, c’è bisogno del contributo di ogni singolo elemento della rosa.