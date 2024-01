Inter-Lazio, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: la probabile per la Supercoppa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/01/2024

Inter-Lazio, la probabile formazione. In casa nerazzurra è già tempo di archiviare la bellissima vittoria ottenuta in casa del Monza in campionato, per concentrarsi sulla Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi, infatti, oggi pomeriggio è partita per l’Arabia Saudita per affrontare la partita contro la Lazio nella semifinale della competizione che, da questa stagione, prevede il nuovo format con due partite.

Quella contro la squadra di Maurizio Sarri sarà sicuramente una sfida complicatissima che nulla avrà a che vedere con quella in campionato. Infatti, i biancocelesti, sembrano aver ritrovato nuova linfa e hanno risalito la china in campionato a suon di risultati. Servirà la migliore Inter possibile per provare a portare a casa il trofeo per il terzo anno consecutivo.

Intanto, Inzaghi, dovrà scegliere gli uomini migliori per affrontare la sua ex squadra che lo ha sempre messo in difficoltà. Il tecnico, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha un solo dubbio di formazione. In porta dovrebbe giocare Sommer, con Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. In mezzo, dubbio tra Darmian e Dumfries, con l’olandese in vantaggio al momento. Poi Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco.

In avanti, la coppia, oramai collaudata, formata da Marcus Thuram e da Lautaro Martinez. Ancora in panchina il nuovo acquisto Tajon Buchanan, che scalpita alla ricerca dell’esordio in maglia nerazzurra.