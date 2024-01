Inter-Lazio, Inzaghi ha scelto chi gioca a destra: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2024

Inter-Lazio, ci sono le formazioni ufficiali. Manca davvero poco all’inizio della partita tra la squadra biancoceleste di Maurizio Sarri e quella nerazzurra di Simone Inzaghi per quella che è una sfida valida per l’accesso in finale di Supercoppa Italiana. La vincente di questa sera sfiderà il Napoli, ieri vittorioso contro la Fiorentina.

Una partita molto complicata, visto che la Lazio, nelle ultime stagioni, è sempre riuscita a creare più di qualche grattacapo alla squadra del suo ex allenatore. Proprio per questo servirà una partita accorta e attenta, in cui ogni situazione di gioco non dovrà essere sottovalutata. Intanto, di seguito, ecco le decisioni definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri.