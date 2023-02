Inter, Lautaro vero leader: suona la carica dopo una sconfitta che brucia

di Simone Salines, pubblicato il: 26/02/2023

INTER – A margine di un’intervista concessa a Sky Sport, il capitano nerazzurro si è voluto scusare con i propri tifosi per la prestazione.

E’ un Lautaro Martinez visibilmente amareggiato quello che si è presentato pochi minuti fa ai microfoni dell’emittente satellitare. Archiviato l’entusiasmo per la vittoria in Champions League contro il Porto, a prevalere adesso è la delusione. Quella contro il Bologna di oggi, è stata la sconfitta numero sette; fattore non da poco per chi come l’Inter deve ancora conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Inter, le scuse di Lautaro

“Chiedo scusa a tutti i tifosi. Parlare a caldo non sempre è buono, ma in questo modo non andiamo da nessuna parte. Serve continuità, in Champions abbiamo giocato bene, poi veniamo qui e facciamo questa prestazione. Il Bologna ha un’ottima squadra e ha meritato di vincere.

Le condizioni del campo? Erano uguali per tutti, così come il maltempo. Ai miei compagni ho detto quello che sto dicendo adesso in tv: sono una persona sola. In campo do sempre il massimo, ma a volte la palla entra ed altre volte no”. Così Lautaro Martinez al termine della gara contro gli emiliani. Parole senza dubbio forti ma con un messaggio chiarissimo: bisogna cambiare rotta e subito.