Inter, Lautaro, valutazione da fenomeno mondiale

15/01/2024

(Inter) Nel suo ultimo editoriale per TMW Niccolò Ceccarini si sofferma sul magic moment di Lautaro.

“I numeri di Lautaro sono da fenomeno vero. Il fuoriclasse argentino oggi vale centocinquanta milioni. E la cosa sorprendente è che, almeno per il momento, non ha nessuna voglia di lasciare l’Inter per inseguire il sogno Premier o il tesoro degli sceicchi. Meglio così. La nostra povera Serie A ha bisogno di un gioiello come Lautaro. L’argentino è l’arma speciale di Simone Inzaghi per tenere a distanza Juve e Milan e conquistare la seconda stella. Lautaro ha segnato diciotto gol in diciotto gare. Viaggia al ritmo del suo connazionale Higuain e può addirittura pensare di confrontarsi con i record di Valentin Angelillo. Impressionante. Lautaro deve anche ringraziare Simone Inzaghi che gli ha disegnato l’Inter addosso. “